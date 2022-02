Inflatie in eurozone stijgt opnieuw naar recordhoogte

De inflatie in de eurozone is in januari nog iets verder gestegen, naar 5,1 procent op jaarbasis. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat woensdag in een eerste raming. Het is het derde record op rij sinds het begin van de metingen in 1997.

De inflatie kwam hoger uit dan verwacht. De analisten van het financiële persbureau Bloomberg rekenden in doorsnee op 4,4 procent inflatie.

In november was er een nieuw record gevestigd, met 4,9 procent. In december stegen de consumptieprijzen op jaarbasis met 5,0 procent.

Energieprijzen

Net als de voorbije maanden zijn het vooral de hoge energieprijzen die de inflatie omhoog duwen. Energie werd op een jaar tijd gemiddeld 28,6 procent duurder in de Europese Unie. Zonder energie bedroeg de inflatie in januari 2,6 procent, een daling tegenover december (2,8 procent).

Voor België geeft Eurostat een inflatie van maar liefst 8,5 procent aan in januari, na 6,6 procent in december. Het gaat om de inflatie volgens de Europese definitie. Die wordt anders berekend dan die van het Belgische statistiekbureau Statbel. Dat rapporteerde voor januari een inflatie van 7,59 procent, het hoogste niveau sinds augustus 1983. Het verschil in inflatie tussen de Belgische en Europese methode is voornamelijk een gevolg van een andere berekeningsmethode voor huisbrandolie.