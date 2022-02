Eindelijk vrij! Skeletoni Kim Meylemans mag quarantainehotel in Peking verlaten na nieuwe negatieve test

Kim Meylemans heeft eindelijk haar quarantainehotel in Peking mogen verlaten. De 25-jarige Alkense skeletoni had zondag op de luchthaven van de Chinese hoofdstad een positieve coronatest afgelegd, maar die was het gevolg van een eerdere omikronbesmetting rond Nieuwjaar. Sindsdien zat ze opgesloten op een kleine hotelkamer. Drie negatieve PCR-testen later besliste het Medical Expert Panel van het Organisatiecomité dan toch dat Meylemans naar het olympisch dorp mag vertrekken.

“Het BOIC is verheugd om mee te delen dat Kim Meylemans het quarantaine-hotel mag verlaten en dat ze terug mag keren naar de Olympische cluster in Yanqing”, klinkt het bij het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). “Deze beslissing werd eerder vandaag genomen door de bevoegde instanties van het organisatiecomité en de Chinese gezondheidsautoriteiten op basis van drie opeenvolgende negatieve testresultaten in de afgelopen twee dagen.”

Olav Spahl, de delegatieleider van Team Belgium op de Winterspelen, reageert opgelucht. “Dit is het resultaat van een nauwe en intense samenwerking over de afgelopen dagen tussen Kim, haar entourage, het BOIC met de medische staf en de bevoegde instanties van het International Olympisch Comité (IOC). Ondanks deze uitdagende periode, hebben we er het volste vertrouwen in dat de terugkeer haar mentale kracht zal geven om volgende week tijdens de competitie het beste van zichzelf te geven. We weten welke kwaliteiten Kim heeft en we kijken er alvast naar uit om haar aan het werk te zien.”