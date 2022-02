Nog geen beslissing over boosterprik voor jongeren: IMC wint extra advies in

Vlaams minister Wouter Beke zette onlangs de boostervaccinatie bij jongeren opnieuw op de agenda van de IMC. Daarbij speelde de vaststelling dat heel wat jongeren binnenkort op skivakantie willen gaan. Probleem is dat Italië en Oostenrijk hun regels hebben verstrengd en dat de laatste coronaprik er niet ouder mag zijn dan zes maanden.

Veel tieners in ons land werden al tijdens de zomer gevaccineerd, waardoor hun certificaat niet meer geldig is of binnenkort vervalt. Met andere woorden: om Oostenrijk of Italië binnen te mogen tijdens de krokusvakantie, zouden ze eigenlijk een boosterprik nodig hebben.

EMA

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA heeft zich, zeer tot onvrede van minister Beke, nog niet uitgesproken over die booster voor 12- tot en met 17-jarigen. Niettemin werd al een advies gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad, maar die oordeelde vorige week dat er vandaag onvoldoende wetenschappelijk bewijs is om de boosterprik bij jongeren te steunen.

Beke stelde eerder al voor de prik op vrijwillige basis aan te bieden op basis van een zogenaamd ‘mutual consent’ of een geïnformeerde toestemming. De IMC besliste woensdag eerst nog een juridisch advies te vragen aan de Commissie Patiëntenrechten. Dat zou er tegen vrijdag moeten zijn.