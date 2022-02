Beyoncé lanceert valentijnscollectie Ivy Heart: genderneutraal en in alle maten

De Love on top-zangeres toonde maandag op haar Instagram een voorsmaakje van de nieuwste Adidas x Ivy Park-collectie: Ivy Heart. Beyoncé poseert in een karmijnrood velours trainingspak met een bijpassende sportbeha en bucket hat. Ze maakt de look af met een witte, hartvormige zonnebril. Aan haar voeten draagt de superster een nieuwe versie van de klassieke Stan Smith-sneakers met zolen die samen een afbeelding van een hart vormen. Naast een aantal sneakers bevat de Ivy Heart-collectie ook een gloednieuw model: de IVP Superstar Plim, puntige muiltjes in sportieve stijl.

Voor de campagne wordt Beyoncé vergezeld door sterren als Karrueche Tran, Tyson Beckford, Troye Sivan, Shu Pei, en Naomi Watanabe.

De genderneutrale collectie bestaat volledig uit rode, roze en neutrale stukken gemaakt van velours, ribtricot en faux latex, met prijzen variërend van 25 tot iets minder dan 300 euro. Bovendien komen de kledingstukken n in alle maten: van een XXXS tot XXXXL.

Ivy Heart is op 9 februari online verkrijgbaar op adidas.com en op 10 februari in geselecteerde winkels wereldwijd.

