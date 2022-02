Limburgse reumaorganisatie start opnieuw met evenementen

Reumatoïden-Artritis Limburg is een vereniging van mensen die lijden aan reuma en artritis. De vereniging bestaat 16 jaar en iedereen met deze klacht kan bij hen terecht als lotgenoot. Bedoeling is om infonamiddagen en -avonden te organiseren waar mensen met reuma en studenten in de zorg vragen kunnen stellen aan een reumatoloog.

Reumatoïden-Artritis Limburg organiseert ook telkens een midweek. Daarvoor heeft de organisatie een lift-bus nodig. Mensen in een rolstoel kunnen zich anders niet verplaatsen. De huur van deze lift-bus met chauffeur kost veel geld, daarom organiseert de vereniging tal van activiteiten. Door de corona-uitbraak heeft de vereniging lange tijd niets kunnen organiseren. Op zondag 20 februari vanaf 14 uur komt daar eindelijk verandering in met de organisatie van een kiennamiddag. Het gebeuren gaat door in parochiezaal 't Nielerhof in Kerniel/Borgloon.

Info: zelfhulpgroepreuma@hotmail.com