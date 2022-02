Eerste culturele uitstap voor Beringse Markant-dames sinds corona

Markant Beringen genoot voor het eerst opnieuw van een culturele voorstelling. Ze kozen voor de voordracht van Lieve Blancquaert 'Let’s talk about sex' in het Casino van Beringen.

Na het drieluik Birth day, Wedding day en Last days reisde fotografe Lieve Blancquaert opnieuw de wereld rond om zich te verdiepen in een ander, uit het leven gegrepen, universeel en brandend actueel thema: seksualiteit. Tijdens haar nieuwe voorstelling 'Let’s talk about sex' vertelt ze hoe mannen en vrouwen, op verschillende plekken in de wereld en in verschillende culturen omgaan met liefde, relaties, gender en seks. Het was een boeiende avond