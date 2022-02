Peter De Graef speelt narcistische baas van Maaike Cafmeyer: “Niemand gelooft je”

“Het begint als een vermakelijke voorstelling, er wordt redelijk wat gegniffeld, maar gaandeweg wordt het meer en meer nijpend en eindigt het zuur en brak.” Auteur en acteur Peter De Graef (64) laat geen twijfel bestaan over wat de toeschouwer kan verwachten. “Theatermakers ontvouwen geen theorieën, ze brengen gevoelens over. Wat we hier proberen voelbaar te maken, is wat er gebeurt met mensen die terechtkomen in een relatie met een narcistisch persoon. Narcisten zitten op sleutelposities, waar ze ondergeschikten manipuleren, onder druk zetten en met schuldgevoelens beladen. Als iemand problemen heeft met zijn leidinggevende en dat wil aankaarten, kan hij wel om hulp roepen, maar niemand zal hem horen. Niemand zal hem geloven. De titel, in die schrijfwijze en met dat uitroepteken, geeft aan dat het een kreet is, maar ook een loze schreeuw, een piepend zuchtje: help me, ik weet niet wat ik moet doen.”

Isolement

Een vrouw solliciteert voor een job die eigenlijk haar petje te boven gaat, maar ze krijgt de baan en doet haar werk heel graag. Ondertussen wordt ze ingepakt door de nogal immorele bedrijfsleider tot hij haar helemaal in de tang heeft. “Veel mensen zullen het herkennen”, weet De Graef. “Ik heb het zelf ook meegemaakt. Dat je volledig klem zit, dat je geen kant op kunt en dat je het aan niemand kan vertellen. Je zit er alleen mee in volledig isolement. Het gebeurt in brede lagen van de samenleving, op ministeries, in het bedrijfsleven of de kunstwereld. Iemand maakt iemand anders ongelukkig omdat hij totaal geen oog heeft voor die ander, maar enkel van zijn eigen werkelijkheid uitgaat en alleen maar met zichzelf bezig is.”

Verzoenend

Tijdens de voorstelling horen we live muziek van Sara De Smedt, Tine Roelens en Frans Grapperhaus, de man van Maaike Cafmeyer. “De muziek legt een verzoenende laag over wat we laten zien”, zegt Peter De Graef. “Zoals in een film waar vreselijke drama’s dragelijker worden gemaakt door zachte muziek. De muziek zorgt voor een soort vogelperspectief, alsof je vanuit het hiernamaals naar het leven op aarde kijkt.”

De Graef heeft nu al verschillende muziektheatervoorstellingen gemaakt. Zou dat zijn lievelingsgenre zijn? “Oh nee”, reageert hij. “Muziek voegt altijd wat toe, maar het is toch altijd een worsteling. Hoe zet je een vereenzaamd personage op de scène als er vier muzikanten naast hem staan? Ik heb een soort haat-liefderelatie met muziektheater.”

Liefdevol

Peter De Graef heeft Hullep! geschreven, maar dat verandert volgens hem niets aan zijn opdracht als acteur: “Bij eender welke tekst moet de speler hem tot leven wekken. Of die nu van Tsjechov, Shakespeare of van mij is, dat blijft hetzelfde. Als ik een liefdesscène schrijf, praten de personages niet over de liefde. Die liefde moeten de acteurs spelen. Wel, hier moeten wij de spanningen die tussen de personages hangen, duidelijk maken. Maar ondertussen hebben we het over tal van andere dingen. Ik denk dat dit de kracht van de voorstelling is: dat het over veel meer gaat dan het probleem dat we aansnijden. Vanuit het probleem belichten we het hele mens-zijn op een warme, liefdevolle manier.”