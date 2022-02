Greg Van Avermaet begint woensdag in Bessèges met hernieuwde goesting aan seizoen: “Resetknop induwen heeft deugd gedaan”

Aanvaardbaar voorjaar, teleurstellend in de rest van het seizoen. Zo mogen we het 2021 van Greg Van Avermaet wel samenvatten. In 2022 hoopt hij beter te doen, te beginnen vanaf woensdag in de Ster van Bessèges. Zijn boostervaccin stelt hij uit tot na Parijs-Roubaix. “Ik heb genoeg antistoffen, dus ik moet me niet beschermen tegen iets waar ik niet meer ziek van kan worden”, zegt hij daarover.