Na prijs van diesel bereikt ook die van benzine recordhoogte

Een liter benzine 95 (E10) kost dan maximaal 1,77 euro, een stijging met 2,5 cent. De maximumprijs voor een liter benzine 98 (E5) dikt 2,4 cent aan tot 1,874 euro. De prijs voor benzine 98 (E10) breekt door het record van 1,85 euro per liter van medio december, blijkt uit de gegevens van Enegia, de vroegere Petroleumfederatie.

De recordprijs voor benzine 95 (E10) was in november tot een nieuw record gestegen (1,797 euro per liter). In 2012 werd wel nog meer betaald voor de ‘gewone’ benzine aan de pomp, maar toen ging het om de oude 95 (E5), die nu niet meer beschikbaar is. Die brandstof bevatte minder biobrandstof.

Vorige week was de dieselprijs voor het eerst boven de kaap van 1,8 euro per liter gestegen. De hogere prijzen zijn het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten en/of van de biocomponenten in de brandstof op de internationale markten.