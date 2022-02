Olympische fakkeltocht in Peking is begonnen

Woensdag is in Peking het startschot gegeven voor de olympische fakkeltocht in aanloop naar de Winterspelen, die vrijdag starten in de Chinese hoofdstad.

Honderden toeschouwers zagen hoe China’s eerste wereldkampioen in het snelschaatsen, Luo Zhihan (in 1963), de toorts overhandigde aan de Chinese astronaut Jing Haipeng. De komende drie dagen zal het vuur vanuit Peking naar de twee andere competitiesites in Yanqing en Zhangjiakou worden gebracht, om vrijdag terug te keren naar Peking voor de openingsceremonie.

Vanwege de coronapandemie is de fakkeltocht ingekort en gelden er strikte veiligheidsmaatregelen. De zowat 1.200 mensen die de fakkel mogen dragen, zijn bijna uitsluitend personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de sport, de maatschappij, het zakenleven en de politiek. De oudste loper is 86 jaar, de jongste 14.

© REUTERS

De Griekse ambassadeur in Peking kreeg ook een rol als vertegenwoordiger van het land dat als bakermat van de Olympische Spelen geldt. Hij kreeg de vlam uit handen van de Chinese basketbalvedette Yao Ming.

Organisatie bevestigt 32 nieuwe coronagevallen

De organisatoren van de Olympische Winterspelen in Peking hebben woensdag 32 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat brengt het totale aantal op 232 gevallen. Vijftien van de nieuwe besmettingen, bij wie negen atleten of officials, werden vastgesteld bij mensen die in China toekwamen. De andere zeventien gevallen zijn geregistreerd bij personen die deel uitmaken van de gesloten olympische bubbel.

Om nieuwe coronagevallen zo snel mogelijk op te sporen, moeten alle deelnemers aan de Winterspelen dagelijks een PCR-test laten afnemen. Wie positief test, moet in een speciaal quarantainehotel en mag dat pas verlaten na twee negatieve PCR-testen die zijn afgenomen met minstens 24 uur tussen beide controles.