Belgische hockeymannen vegen de vloer aan met Chili in oefenduel

De Belgische hockeymannen (FIH 2) hebben in een oefenduel in Santiago tegen Chili (FIH 23) een 0-7 overwinning behaald.

De Red Lions stapten begin vorige week op het vliegtuig richting Chili voor een stage. De olympische- en wereldkampioenen bereiden er zich voor op twee duels in en tegen Argentinië (FIH 7) in de FIH Pro League.

Volgende week maandag (7 februari) reizen de Red Lions door naar Argentinië. Daar spelen ze op zaterdag 12 en zondag 13 februari in Buenos Aires tegen de Zuid-Amerikanen. Elke wedstrijd zal worden voorafgegaan door een wedstrijd van de Red Panthers tegen hun Argentijnse collega’s.

De Red Lions zijn titelverdediger in de Pro League. In deze editie kwamen ze al vier keer in actie. Half oktober werd thuis twee keer gewonnen (6-1 en 5-3) van Duitsland, een maand later volgde een draw en verlies (2-2 en 2-1) in en tegen Nederland. De Red Panthers tellen twee zeges (tegen Duitsland) en twee nederlagen (tegen Nederland).