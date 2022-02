Egan Bernal moet opnieuw onder het mes en blijft op afdeling intensieve zorgen

LEES OOK. De Colombiaanse ex-mountainbiker op jacht naar winst in de drie grote rondes: het grillige parcours van wereldtopper Egan Bernal

Vorige week maandag kwam Egan Bernal zwaar ten val op training in zijn thuisland. Hij botste met zijn tijdritfiets aan hoge snelheid op een geparkeerde vrachtwagen en werd meteen naar het ziekenhuis afgevoerd. De schade was immens: gebroken wervels, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, een borsttrauma, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben. Gelukkig allemaal blessures die kunnen genezen, al zal dat proces heel wat tijd kosten.

Het ziekenhuis waar Bernal verblijft in Colombia komt regelmatig met updates over de toestand van de renner. “Hij ondergaat een operatie aan zijn nekwervelkolom. Deze ingreep zal zijn revalidatieproces bevorderen”, verklaarde het ziekenhuis woensdag. “We volgen het herstelproces van de patiënt goed op en hebben alle vertrouwen in een snelle verbetering. Na de operatie zullen we opnieuw verslag uitbrengen.”