Geert Wilders krijgt felle kritiek van zijn broer: “Dat gaat over onze familie, Geert”

Paul Wilders heeft op Twitter fel gereageerd onder een tweet van zijn jongere broer Geert, de omstreden Nederlandse politicus. Paul wijst zijn broer erop dat hun hele familie bestaat uit “gelukszoekers”, nadat PVV-leider Geert zich negatief had uitgelaten over asielzoekers.

“Omdat het kabinet onze grenzen voor gelukzoekers weigert te sluiten”, schreef Geert Wilders maandagavond bij een bericht waarin werd vermeld dat Nederland heeft te maken met een piek in het aantal asielaanvragen. “Ze vreten ons land kaal en pakken onze huizen, onze zorg en ons geld”, schreef hij er verder nog bij.

De opmerking schoot in het verkeerde keelgat van Geerts oudere broer Paul. “Gelukszoekers?”, begint hij zijn tweet. “Dat waren onder meer: onze vader (roots in Duitsland), onze moeder (roots in Indonesië), echtgenote Wilders (roots in Hongarije) en minimaal één ex van mij (roots in Duitsland).” Paul concludeert: “De gehele familie Wilders uiteindelijk.”

Paul Wilders heeft zich eerder al eens kritisch uitgelaten over het Twitter-gedrag van zijn broer. Een bebloede foto van Angela Merkel die de PVV-leider twitterde na een aanslag in Berlijn in 2016 vormde hiervoor de aanleiding. “Je kunt ver gaan, maar met deze tweet heeft hij een grens overschreden. Het was de druppel”, aldus Paul destijds in een interview met RTL Nieuws.