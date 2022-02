Victoria Beckham eet al 25 jaar elke dag dezelfde maaltijd

David Beckham (46), op het toppunt van zijn voetbalcarrière een wereldster die bij Manchester United en Real Madrid schitterde, en zijn vrouw Victoria (47), modeontwerpster en gewezen Spice Girl, waren te gast in de podcast Table 4 om er te praten over hun leven en hun eetgewoontes. En dat leverde een opmerkelijke vaststelling op.

“Sinds ik haar ken, eet ze alleen gegrilde vis en gestoomde groenten”, zei Beckham. “Elke dag. Ze wijkt daar echt zo goed als nooit van af.” De enige dag waarop ze wel iets anders at, noemt de ex-voetballer een van zijn mooiste herinneringen. “Ze was zwanger van Harper en het was geweldig, ze nam iets van mijn bord en at het op. Het was een van mijn favoriete avonden. Ik herinner me niet meer wat het is, maar kan wel zeker zeggen dat ze het sindsdien niet meer gegeten heeft.”

Haar eetgewoonten zijn heilig, zei Victoria zelf. “Ik heb het liefst dat mijn eten gemaakt wordt zonder oliën, boter of sauzen.” Haar favoriete comfort food? “Oei, hier ga ik nog saaier klinken. Toast met zout.”