COLUMN Luc Hendriks: Mølder en Coöp

Luc Hendriks schrijft een column over het leven zoals het is in Pelt.

Ik lees deze krant, u ook waarschijnlijk. In de dinsdageditie van vorige week las ik dat je in de gemeente Kuttekoven een exclusief fruitig biertje kan proeven, gemaakt van verse pruimen met de welluidende naam ‘Kutbier’. Awel, proficiat, ik meen het, het is een fantastisch initiatief van de plaatselijke kastelein. Het is volgens hem een ‘gat’ in de markt. Het moet natuurlijk wel goed zijn en daarom proeft hij naar eigen zeggen alles eerst zelf. Zeer belangrijk bij het kutbiertje is dat de nasmaak fantastisch is, aldus de voorproevende kastelein. Dat men het gerstenat nog in een onaangepast glas serveert is natuurlijk sneu, maar ook hiervoor komt er een oplossing.

Wat ze in Kuttekoven kunnen, dat kunnen wij in Pelt natuurlijk ook. En beter zelfs. Want… in tegenstelling tot het pruimengerstenat uit Kuttekoven dat in het Nederlandse ‘s-Hertogenbosch wordt gebrouwen door twee vrouwen, wordt ons plaatselijke Hobos-biertje in onze eigen gemeente Pelt in elkaar geknutseld door de heren Mølder en Coöp, wat in het Pelter dialect zoveel betekent als Molenaar en Jacobus. Hobos is dus wél een streekbier en je hebt het in verschillende uitvoeringen. Er is natuurlijk het klassieke heerlijke Noord-Limburgse Hobos-blondje, normaal of als tripel en je hebt zelfs op oude vaten gerijpte bieren zoals de Pijnven-Calvados, de In-den-Brand-Bourbon of de Funky-Bourbon. De naam ‘Hobos-bier’ past hier vanzelfsprekend bij het gelijknamige natuurgebied dat in onze gemeente ligt.

Misschien kunnen we samen met Kuttekoven een actie opzetten om onze beide bieren te promoten? Waarom niet eigenlijk. Ik veronderstel dat ze in Zuid-Limburg ook wel een Noord-Limburgs blondje lusten en wij van onze kant zijn ook niet vies van een heerlijk kutbiertje, al komt het oorspronkelijk wel uit Holland natuurlijk. Proefondervindelijk onderzoek lijkt mij hier aangewezen. Ik denk immers dat ik wel een paar proefkonijnen zal kunnen vinden die bereid zijn hun Noord-Limburgse smaakpapillen te onderwerpen aan een kutbiertje in het zuiden van onze fantastische provincie. Omgekeerd zullen wij, als iemand mij de coördinaten van de Kuttekovense kastelein kan bezorgen, zo vriendelijk zijn om de Haspengouwers uit te nodigen en hier in het noorden te laten proeven van onze heerlijke blondjes. Wij voor een keertje met een kutbier in de Haspengouwse klei en zij met een Hobos-blondje in de Peltse zand. Van een interessante uitwisseling gesproken!