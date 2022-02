GEMEENTERAAD. Tongerse senioren klagen over ouderenbeleid, maar stad zegt dat het geen ‘eventbureau’ is

Tongeren

Seniorenraad: De Seniorenraad richtte een brief tot alle raadsleden over het ouderenbeleid: “Men zet de Seniorenraad buitenspel. Er is geen ouderenbeleid. Er staan geen budgetten tegenover. Wat is er mis met vormende en recreatieve activiteiten? Ze helpen tegen verveling en eenzaamheid”, vond raadslid Vermeulen (N-VA). Volgens raadslid Castermans (Groen) is DC De Piepel een ontmoetingsplek voor 8.500 en zijn er maar 1.200 senioren aangesloten bij socio-culturele verenigingen. “Ik ken de bekommernissen van de senioren. Het is een adviesraad, maar de politiek bepaalt het beleid. Er was een overaanbod van activiteiten. Het moet niet altijd ontspanning zijn. We zijn geen eventbureau”, reageerde schepen Schouterden.

Gemeenteweg: De gemeenteraad besloot om een deel van de gemeenteweg 9 op te heffen. Het gaat over een oude verbinding van de Sportpleinstraat met de Beemdstraat, onder de spoorweg door. De N-VA vindt dit een gemiste kans voor de aanleg van een fietslus naar de Sint-Lutgartwijk. “Eens de opheffing, zijn we hem definitief kwijt”, vindt raadslid Leenders. Schepen Jans stelde hem gerust: “Er is een fietsostrade voorzien over de nieuwe omleidingsweg.”

Balieplein: De meerprijs van 162.000 euro voor de inrichting van balieplein in AC Praetorium en de herinrichting van het gelijkvloers blijft voor beroering zorgen. Ruben Stassen (Groen) vindt het verschil in prijs substantieel: “Het AC is één van de meest energieverslindende gebouwen van de stad.” Patrick Leenders (N-VA) vindt dat Tongeren heeft andere katten te geselen dan de opsmuk van het Praetorium: “Het is nog altijd een modern en functioneel gebouw.” Schepen Vanvinckenroye gaf toe dat er een inschattingsfout gemaakt werd: “We willen een energiezuinig gebouw hebben dat zowel de Tongenaar als ons personeel een aangename manier om te werken bezorgt. Het eerste ontwerp kostte 860.000 euro”, zegt de schepen.