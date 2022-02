Washington zet oorlogsschip en gevechtsvliegtuigen in om Emiraten te helpen

De demarche volgt op een telefoongesprek tussen de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin en de kroonprins van Abu Dhabi en de facto de leider van het land, sjeik Mohammed bin Zayed, aldus de Amerikaanse ambassade in de Emiraten. Bedoeling is om de VAE bij te staan “in het aanpakken van de huidige dreiging”.

De Verenigde Arabische Emiraten staan al jaren aan de zijde van Saoedi-Arabië en andere bondgenoten in de strijd tegen de sjiitische rebellen in Jemen. De Houthi-rebellen, die worden gesteund door Iran, vallen regelmatig doelwitten in Saoedi-Arabië aan.