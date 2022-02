Ze speurt zich een ongeluk in The masked singer, maar werkt ondertussen voor VTM ook aan iets nieuws: Welkom in de familie. En dan is er die kledingcollectie die ze mocht ontwerpen voor CKS. Haar levenswijsheid? Daar dankt bezige bij Julie Van den Steen vrienden en familie voor. “Ik mag mijn twee pollekes kussen dat ik hen heb.”