Blessure voor Genkie Angelo Preciado, Colombia zo goed als uitgeteld voor WK

Zorgen voor KRC Genk. Angelo Preciado viel immers na 80 minuten geblesseerd uit tijdens een WK-interland in Peru. De aard van de blessure is nog niet bekend maar de rechtsback moest wel worden ondersteund, toen hij het terrein verliet.

Pech dus voor de Ecuadoraan, die wel op koers blijft voor het WK. Na een 1-1 gelijkspel bij rivaal Peru handhaaft zijn land zich comfortabel op de derde plaats in de Zuid-Amerikaanse poule. De top 4 mag rechtstreeks naar Qatar.

Toch was er ook teleurstelling bij de Ecuadoranen. Na een vroeg doelpunt van Estrada leek een WK-ticket hen nu al niet meer te kunnen ontsnappen. Maar een late gelijkmaker van Flores besliste daar anders over. Ecuador zal tegen Paraguay en Uruguay nog vol aan de bak moeten.

Voor Colombia is de WK-droom zo goed als uit mekaar gespat. Mathematisch kan het zich nog kwalificeren voor Qatar. Maar daarvoor is na een 1-0 nederlaag in Argentinië een voetbalmirakel nodig. De Colombianen kregen nu al zeven matchen op rij de nul niet van het bord. Een triest record. Daniel Muñoz kwam in Cordoba niet van de bank. (rco)