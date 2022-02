“Val je binnen uur in slaap?”: Weyts en Beke bevragen scholieren

“Als je ’s avonds gaat slapen, val je dan binnen een uur in slaap?” Die en 81 andere vragen schuiven de CLB’s scholieren in het derde middelbaar vanaf dit jaar onder de neus. Doel: beter meten hoe het met onze jeugd is gesteld en wat hen bezighoudt.

“Heeft iemand wel eens tegen jouw zin sexy foto’s of filmpjes van jou verspreid?” En: “Hoeveel vertrouwen heb je in de toekomst?” Het zijn enkele voorbeelden uit de vragenlijst ‘Gezond Leven! Check het even!’, een initiatief van ministers van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en Welzijn Wouter Beke (CD&V). De vragen polsen onder meer naar mentaal welbevinden, stress, eet- en slaapgewoontes, pesten en seksualiteit. Specifiek bij jongeren van 14 tot 15 jaar, omdat zij in de puberteit zitten.

Elke leerling krijgt individuele feedback en contact met een CLB-medewerker. Die kan advies geven of samen met de leerling op zoek gaan naar gepaste hulp. Het is de bedoeling dat psychosociale problemen zo sneller worden ontdekt. De verzamelde gegevens worden ook geanonimiseerd gedeeld met de overheid, zodat het beleid sneller kan inspelen op evoluties bij jongeren. “Zeker in het licht van de coronacrisis willen we meer aandacht voor het mentaal welzijn van onze kinderen en jongeren”, zeggen de ministers. (jvde)