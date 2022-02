Minstens 24 doden bij overstromingen en aardverschuivingen in Ecuador

Bij de aardverschuivingen en overstromingen in de Ecuadoriaanse hoofdstad Quito zijn al minstens 24 mensen om het leven gekomen, zo blijkt uit een nieuwe balans die de lokale autoriteiten dinsdagavond hebben bekendgemaakt.

Quito werd maandag 17 uur lang geteisterd door de hevigste regenval in twee decennia. De stortvloed veroorzaakte immense modderstromen. De omvang van de vernielingen in de stad van 2,7 miljoen inwoners is ongezien. 24 mensen kwamen om, 48 andere raakten gewond en er zijn nog steeds twaalf vermisten. De autoriteiten sluiten niet uit dat er nog lichamen vanonder de modder en de brokstukken worden gehaald.

President Guillermo Lasso, momenteel op bezoek in China, heeft de getroffen bevolking zijn medeleven aangeboden. “We blijven zoek- en reddingsoperaties uitvoeren, nemen maatregelen om het water te bedwingen, bieden psychologische bijstand aan en brengen gewonden over naar de gezondheidscentra”, tweette de president.