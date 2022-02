Twee veiligheidsagenten neergeschoten op Amerikaanse campus

Een gewapende man heeft dinsdag op de campus van een kleine privé-universiteit in de Amerikaanse staat Virginia twee veiligheidsagenten gedood. Dat melden de lokale autoriteiten. De man is opgepakt.

De twee agenten kwamen dinsdag tussenbeide nadat een “verdachte” man was gesignaleerd op de campus van Bridgewater, een 1.500 studenten tellende universiteit op zo’n 200 kilometer van Richmond. “Na een korte woordenwisseling opende de verdachte het vuur en schoot op de twee agenten”, verklaarde woordvoerster Corinne Geller van de lokale politie.

De vermoedelijke schutter, de 27-jarige Alexander Wyatt Campbell, sloeg op de vlucht. De politie plaatste de campus in lockdown en slaagde erin de man op te pakken. Ook zijn wapens vond de politie terug. De dader was geraakt door een kogel. Het is echter onduidelijk hoe hij de wonde heeft opgelopen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.