Whoopi Goldberg geschorst door tv-zender ABC na bedenkelijke uitlatingen over Holocaust

De Amerikaanse tv-zender ABC heeft Whoopi Goldberg geschorst. De actrice had in haar talkshow bedenkelijke uitspraken gedaan over de Holocaust, die heel wat verontwaardiging uitlokten. Goldberg zal twee weken niet op het scherm te zien zijn.

Goldberg had zich maandag al verontschuldigd voor de uitspraken. De presentatrice en actrice, onder meer bekend van Sister act, had in haar talkshow The view gezegd dat “de Holocaust niet ging over ras, maar over de onmenselijkheid van mensen tegen hun medemensen. Het ging om twee groepen blanke mensen.” Die uitspraak lokte verontwaardiging uit bij joodse organisaties in de Verenigde Staten. “Nieuwsflits, Whoopi Goldberg: 6 miljoen van ons werden vergast, uitgehongerd en afgemaakt omdat we beschouwd werden als een inferieur ras door de nazi’s”, aldus StopAntisemitism.org. “Hoe durf je ons trauma en lijden minimaliseren!”

De excuses van Goldberg waren niet voldoende voor Kim Godwin, directeur van ABC. “Met onmiddellijke ingang schors ik Whoopi Goldberg voor twee weken na haar commentaren, die misplaatst en schadelijk waren”, klinkt het op Twitter.