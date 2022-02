Een maand zonder alcohol, wat doet dat met je lever, hart en hersenen? Specialisten leggen uit

Alcoholvrij pintje of mocktail? Vanaf 1 februari laten deelnemers aan Tournée minerale opnieuw een maand lang de alcohol staan. Uit een steekproef van de organisatie blijkt dat één op de vijf volwassen Belgen meedoet. Maar word je echt gezonder van een maand zonder? En hoe schadelijk is alcohol voor lever, hersenen, darmen, hart en het risico op kanker? We vroegen het aan vijf specialisten.