Opnieuw onder vuur: “Boris Johnson was ook op afscheidsfeestje”

Terwijl Boris Johnson dinsdag in Oekraïne was om het dreigende conflict met Rusland mee te ontmijnen, dropte de Britse krant The Guardian weer een bommetje. Er zou weer een datum van een feestje bekend zijn dat de Britse premier bijwoonde, tegen de coronaregels in die hij zelf uitriep. Geen opsteker voor Johnson terwijl partygate zijn aanblijven bedreigt.