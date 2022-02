Zowat 1 miljoen Vlamingen stoppen voor één maand met alcohol

“Door eens even niet te drinken, werk je aan je gevoel van vrijheid”, melden de initiatiefnemers, het Vlaams expertisecentrum voor alcohol (VAD) en De Druglijn. Het is de zesde keer dat Tournée Minérale plaatsvindt. uit eerder onderzoek is gebleken dat wie een maand lang geen alcohol drinkt, vaak ook in de periode nadien minder drinkt. De organisatoren proberen dit jaar om behalve jongvolwassenen ook meer 55-plussers aan te zetten om mee te doen.

“Ook al lijkt alcohol deel uit te maken van heel wat activiteiten die we leuk vinden, ‘s anderendaags volgt al eens de ontnuchtering”, zegt coördinator Tom Evenepoel van De Druglijn. “En misschien het besef dat je meer gedronken hebt dan je eigenlijk wou. Door eens even niet te drinken, werk je dus aan je gevoel van vrijheid. Met een fris hoofd, vrij van een kater en de daarbij horende verloren dag en vrij van sociale druk om te drinken.”