Aubameyang en Arsenal gaan met wederzijdse toestemming uit mekaar

De 32-jarige Aubameyang stond nog tot 2023 onder contract bij de Gunners, maar kwam sinds december niet meer in actie vanwege een disciplinaire sanctie. De spits kwam in 2018 toe in Londen en was goed voor 92 doelpunten in 162 wedstrijden over alle competities.

Aubameyang, die in 2015 werd uitgeroepen tot Afrikaans Voetballer van het Jaar, speelde voor AC Milaan, Dijon, Rijsel, Monaco en Saint-Etienne, voordat hij in 2013 tekende bij Borussia Dortmund, waar Arsenal hem in januari 2018 oppikte.

Spaanse media meldden maandag dat Aubameyang op weg was naar Barcelona om er een contract te tekenen voor zes maanden, met een optie op nog een extra jaar.