“Vannacht nog wat lichte regen, maar het wordt wel zacht”

Vannacht is het zwaar bewolkt met soms nog eens wat lichte regen of motregen. Het wordt niet frisser dan 6 à 7°C.

Donderdag blijft het op de meeste plaatsen in Limburg volledig droog. Er trekken wél nog steeds veel wolken over onze provincie. Regionaal kan er eens even een korte opklaring verschijnen maar enkele lokale druppels zijn ook niet volledig uitgesloten.

De temperaturen kunnen oplopen tot 8 à 9 graden Celsius. Dat is een graad of 3 boven het langjarig gemiddelde voor de derde dag van februari. In de loop van de namiddag zal de eerst nog matige zuidwestenwind wat in kracht afnemen. ‘s Avonds blijft er nog gemiddeld 2 Beaufort over.

Het wat rustigere intermezzo is echter slechts van korte duur want in de nacht naar vrijdag zal het opnieuw harder gaan waaien. Tegen vrijdagochtend komt er zo’n 4 tot 5 Beaufort uit het zuidwesten te staan. Het wordt alweer een zeer zachte nacht met minima rond een graad of 8.

