Overval die Gordon naar Dubai deed verhuizen komt niet voor de rechter

Het gaat om feiten van bijna anderhalf jaar geleden. Gordon, die onlangs in de jury zat van K2 zoekt K3, werd ’s nachts in zijn appartement in Amsterdam-Zuid overvallen. Er werden juwelen en bankkaarten bestolen. Gordon liep de inbreker nog in zijn blootje achterna. De 24-jarige verdachte werd kort daarna gearresteerd en zat enkele maanden in voorarrest op verdenking van diefstal met geweld. Omdat de inbraak veel indruk had gemaakt, besliste de zanger later om te verhuizen naar Dubai. Daar voelt hij zich naar eigen zeggen veel veiliger.