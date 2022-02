Lommel Kolonie wordt zorgzame buurt

Lommel

Op 114 plaatsen in Vlaanderen start vanaf 1 maart een ‘Zorgzame Buurt’ op. Dat is een buurt waar mensen comfortabel thuis kunnen blijven wonen, en er de nodige hulp krijgen van buren en zorgverleners. Buurtgerichte zorg kan breed gaan, van de oprichting van een buurthuis tot boodschappen doen voor iemand die niet meer goed te been is. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke trekt een kleine 10 miljoen euro uit om het concept te verspreiden. In Limburg ontvangen 17 projecten een subsidie, waaronder het wijkteam van Lommel-Kolonie.