Heusden-Zolders YesAcademy helpt leerkrachten digitaliseren

Heusden-Zolder

Door de coronacrisis zijn onze scholen in sneltempo moeten overschakelen op afstandsonderwijs. Maar daarom weet nog niet elke leerkracht hoe ze digitaal onderwijs het beste kunnen inzetten in de klas. YesAcademy, een initiatief van CVO De Verdieping in Heusden-Zolder en Yes.be, wil leerkrachten daarbij ondersteunen. Want een laptop hebben is een ding, maar die ook nuttig kunnen gebruiken in de klas is nog iets helemaal anders.