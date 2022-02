Adele verrast iedereen met aankondiging dat ze toch op de Brit Awards zal optreden

Nadat de Britse zangeres Adele haar concertreeks in Las Vegas annuleerde, zal ze toch aanwezig zijn op de Brit Awards. Dat bevestigt ze op Instagram. In dezelfde post drijft ze ook ineens de spot met de geruchten over haar “moeilijke” relatie.

“Ik ben zo blij te kunnen zeggen dat ik volgende week optreed op de Brits (the Brit Awards, red.)!! En ik kom ook even langs bij Graham (van The Graham Norton Show, red.) voor een praatje op de bank als ik in de stad ben! Ik kijk er naar uit! Oh, en Rich doet de groeten.”

Dat schrijft de zangeres bij een foto die ze op Instagram plaatst. En daarmee countert ze ineens twee geruchten die de ronde doen. Zo heeft Adele onlangs haar concertenreeks in Las Vegas geannuleerd omdat er te veel besmettingen in haar crew waren en de shows zo niet klaar waren. Maar de Britse tabloid The Sun beweerde ook dat ze niet zou optreden op de Brit Awards. Wat zou betekenen dat de comeback van de zangeres zo wat zonder optredens zou vallen. Dat blijkt dus niet waar te zijn.

En in haar bericht op Instagram verwijst Adele ook naar de geruchten dat het niet goed zou gaan met haar relatie met Rich Paul. Zo werd er onder meer beweerd dat die moeilijke relatie een van de redenen zou zijn waarom ze de stekker uit haar optredens trok. Maar ook dat blijkt onjuist te zijn.

De Brit Awards vinden op 8 februari in Londen plaats.

(sgg)