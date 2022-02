Staatssecretaris Dermine: 6 miljard voor relanceplan coronacrisis

We blijven nog even bij de federale regering want die heeft zopas ook een akkoord bereikt over de projecten voor het relanceplan dat ons land er economisch weer bovenop moet helpen na de coronacrisis. De regering trekt daarvoor 6 miljard euro uit. Het geld gaat naar projecten en bedrijven die onze economie duurzamer en digitaler moeten maken. Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine is vanavond in Limburg. Hij is te gast bij werkgeversorganisatie VOKA.