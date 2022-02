De federale regering is er maandagnacht in geslaagd om een akkoord te bereiken over de energiefactuur. Naast de verlenging van het sociaal tarief, is er een tijdelijke btw-verlaging naar 6 procent op elektriciteit tot eind juni en een eenmalige cheque van 100 euro voor iedereen. “Er is vooral een structurele oplossing nodig”, vinden energie-experts André Jurres en Bram Claeys.