Intermarché-Wanty Gobert gaat ook zonder Tormans door met veldritproject: wat doen Quinten Hermans en Joran Wyseure?

Voor Intermarché is de koerswijziging van Jan Tormans niet meer dan het vertrek van een sponsor. Het hoeft, aldus de WorldTour-ploeg, niet per se te betekenen dat dat renners als Quinten Hermans, wiens contract straks afloopt, en beloften Wyseure en Verstrynge hun sponsor in zijn plan volgen. De ploeg wil nagaan of die renners anders dan Tormans wel nog een toekomst zien bij Intermarché en gesprekken over een nieuw contract opstarten.