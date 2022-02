Opgejaagd hert besluit om de rollen om te draaien en valt jager aan

Een opvallend zicht voor een jager uit Polen. Toen hij in december in het bos een hert in het oog kreeg, gebeurde er iets onverwacht: in plaats van weg te vluchten, had het hert een andere reactie. Met gewei in de aanslag stormde het hert op de jager af. De aanval van het hert was succesvol: de jager moest een maand in het ziekenhuis verblijven. “In 99,9% van de gevallen loopt het hert weg,” zegt de jager, “maar ik kom natuurlijk weer dat hert tegen dat er anders over denkt.”