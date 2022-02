Kijk straks live naar de futsalwedstrijd tussen Borgloon en FT Antwerpen

Verrassend maar verdiend, zo onderstreept voorzitter Johnny Cenens. “Natuurlijk hebben we deze match aangepakt vanuit een stevige organisatie. Onze nieuwe ploeg heeft nog maar weinig aanvallende automatismen. Ook omdat we met die midweekmatchen minder aan trainen toekomen. Er is nog veel werk. Maar de 1-1 tegen Charleroi, waarbij we een late tegengoal nog wegwerkten, en ook de bekerkwalificatie tegen Jette bewijst dat we op die enkele dagen die we nog hadden voor het verstrijken van de transferdeadline het beste gedaan hebben wat op dat moment nog mogelijk was. Ook tegen Antwerpen zullen we strijden, zonder druk.”

Zoals bekend vertrokken coach Bouazzaoui en een rits spelers tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Volgens hen omwille van een betalingsachterstand, volgens de voorzitter omwille van een onderzoek van de bond naar ongeldige CST-attesten van bepaalde spelers. Hoe staat het daar intussen mee? “De onderzoekscommissie van de KBVB heeft zich over het dossier gebogen. Tegen ons als club is niet weerhouden. Over de dossiers van enkele (ex-) spelers kregen we geen updates meer.”

De wedstrijd FT Antwerpen - Borgloon wordt woensdagavond (21.15 uur) live uitgezonden op onze website.