Hij is opgejaagd, met de dood bedreigd en in een depressie gesukkeld. Guido, de hulpsint die na een corona-uitbraak persoonlijk verantwoordelijk werd gesteld voor de dood van 34 rusthuisbewoners in Mol, krijgt voor het eerst een stem. Auteur Chris De Stoop ijvert in zijn nieuwste boek Hemelrijk voor eerherstel voor Guido. En bij uitbreiding voor al het rusthuispersoneel.