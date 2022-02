Maasmechelen

Op de E314 in Maasmechelen is er dinsdagavond een tijdje verkeershinder geweest door een autobrand. Een voertuig dat richting Nederland reed, vatte een stuk voor de plek waar er momenteel gewerkt wordt, vuur. Het motorcompartiment van de auto brandde volledig uit. Niemand raakte gewond. Het wrak werd getakeld. De verkeershinder was rond 19.15 uur opgelost. mm

© 112MeldingenLimburg