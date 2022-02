Jitske Van De Veire (28) opent haar tweede kapsalon in Gent: “Vrije tijd is onbestaande”

Jitske Van De Veire (28) heeft haar tweede kapperszaak in Gent geopend. De vestiging in de Brabantdam heet ‘Jitske ... knipt”, en is ook de plaats waar Van De Veire vooral zal knippen.

Met intussen drie kapperszaken (twee in Gent en één in Antwerpen) is de dochter van radiopresentator Peter Van De Veire en woordvoerster van ‘Wel Jong’, niet meer aan haar proefstuk toe. “Toch voelt het wat onwezenlijk. Amper twee maanden geleden heb ik beslist dat ik nog een salon wilde en nu is het al zover”, zegt Van De Veire.

De kapsalons van Van De Veire heten niet langer ‘De Wakko Kapper’, maar ‘Jitske knipt’. Zo wil de kapster meer haar eigen identiteit tonen. “Wakko was nog teveel iemand anders zijn stijl, en bij deze inrichting kon ik alles zelf kiezen. De kleuren zijn wat ik wou en ik heb ze ook zelf geverfd.” Van De Veire knipt vooral in de vestiging in de Brabantdam. Enkel op vrijdag trekt ze nog naar Antwerpen. “Dat is handiger voor mijn vaste klanten.”

Een derde zaak in Gent zit er niet meteen in. “Ik knip vijf dagen per week, en daarnaast ben ik nog bezig met de sociale media en andere kappers op te leiden. Vrije tijd is momenteel bijna onbestaande. Het werk als zelfstandige stopt niet”, zegt Van De Veire. In de vestiging in de Brabantdam is er alleszins genoeg plaats, met ruimte voor zes klanten en twee tot nog toe leegstaande verdiepingen.

INFO: Jitske … knipt, Brabantdam 17, 9000 Gent