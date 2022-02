Heusden-Zolder

Dinsdagnamiddag is bij de politie een inbraak in een huis op de Meylandtlaan in Zolder gemeld. De daders hadden een ruit aan de achterkant verbrijzeld met een klinker om binnen te geraken. Er zijn juwelen gestolen. Het huis stond sinds kort leeg nadat de bewoonster was overleden. Het labo ging ter plaatse voor een sporenonderzoek. mm