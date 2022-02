Hoe nieuwe Amerikaanse eigenaar het vertrouwen van Patro-fans wil terugwinnen

LEES OOK. Coley Parry, de nieuwe voorzitter van Patro spreekt: “We menen het heel serieus”

Parry en Helmy legden uit waarom hun oog net op Patro gevallen is. “Net zoals we kleine bedrijven laten doorgroeien, zoeken we in Europa voetbalclubs uit lagere divisies om ze hogerop te loodsen en zo de marktwaarde van club en spelers te doen stijgen. Met Patro bood zich, na de Engelse vierdeklasser Leyton Orient vorig jaar, weer een interessante opportuniteit aan. We willen de club professioneel uitbouwen en een stek in 1B of 1A veroveren. Of wij hiervoor een tijdslimiet opleggen? Nee, daarmee zouden we onszelf onder druk zetten. Patro staat nu wel goed om de play-off te halen al is die dan meestal een loterij.”

© Dick Demey

LEES OOK. Patro-aanwinst Leslie Bamona Lubelu: “Mijn mama al dertien jaar niet meer gezien”

Na vorige buitenlandse avonturen zijn veel supporters wantrouwig, maar de Amerikanen willen dat vertrouwen snel herstellen. “Ik voel hier een sterke band tussen club en regio. Daarom stellen we straks ook een CEO uit de regio aan”, zegt Parry. “Open communicatie en transparantie moet de vertrouwensband met de fans verstevigen. Veel winnen helpt natuurlijk ook. (lacht) Daarvoor rekenen we op de expertise van Stijn Stijnen en Wouter Corstjens die hier toch uitstekend werk leveren.” Coley Parry ontvangt woensdagavond 19.00 uur ook nog de supporters ontvangt voor een Q&A-meeting. (jmi)