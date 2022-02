Afgelopen weekend deden verschillende ouders nog een emotionele oproep via sociale media om vier extra kleuters ingeschreven te krijgen tegen dinsdag 1 februari, de officiële teldatum van de overheid. — © gvb

Pelt

Eind dit schooljaar sluit het oude buurtschooltje De Linde in Overpelt definitief de schoolpoort. Het verplichte minimum aantal van 20 ingeschreven kinderen werd dinsdag niet gehaald. De 17 kleuters en hun juffrouw zijn volgend jaar wel welkom in de hoofdvestiging in het centrum.