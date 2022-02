Maasmechelse Micky dingt mee naar het kroontje van Miss Wellness Beauty

Op zaterdag 23 april zal Micky haar beste beentje voorzetten in de finaleshow van Miss Wellness Beauty 2022. Plaats van het gebeuren is de prachtige Waagnatie Expo in Antwerpen. Micky is bijzonder fier dat ze dit mag meemaken op haar 37ste. Miss Wellness Beauty is ook niet zomaar een verkiezing. De winnares wordt namelijk een jaar lang de ambassadrice van de wellness- en beautysector. Kennis, uitstraling en een vlotte babbel zijn de belangrijkste troeven in deze verkiezing en dus niet de looks, leeftijd en perfecte maten. Dat is ook een van de hoofdredenen waarom Micky aan de verkiezing deelneemt. Daarnaast hoopt ze meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en nieuwe ervaringen op te doen, zowel op professioneel en als privévlak.

Trotse Limburger

Micky woont sinds vier jaar in België en is de liefde gevolgd. Oorspronkelijk is ze van het Nederlandse Neerbeek, maar toch voelt ze zich al een beetje Belg en vooral trotse Limburger. Ze leerde de knepen van het kappersvak van Maurice Dobbelsteijn, een kapper met hoog aanzien in Nederland. Micky is dan ook bijzonder dankbaar dat ze 15 jaar lang deel mocht uitmaken van zijn team bij Crea Kappers Geleen.

Toch vond Micky drie jaar geleden dat ze klaar was voor haar eigen salon. Aangezien ze de liefde naar België gevolgd was, was haar bestemming ook België. Haar droompand vond ze op de Steenweg in Rekem en zo werd haar kindje Salon MIC geboren dankzij de medewerking van wijlen Dries Theys. In haar salon werkt ze uitsluitend met 100 procent natuurlijke producten en afspraken kunnen online ingeboekt worden. Micky hoopt dat ze steun mag krijgen van alle Limburgers tijdens de sms-actie voor de verkiezing.