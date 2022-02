Theo Bongonda debuteert bij Congo met nederlaag in oefeninterland

Bongonda mocht van de Argentijnse bondscoach Hector Cuper de 90 minuten volmaken in een oefeninterland in en tegen Bahrein. Congo verloor met 1-0.

Op 24 en 29 maart staat Congo tegenover Marokko in een dubbel duel met als inzet een ticket voor het WK eind dit jaar in Qatar. Pas als Bongonda in zo’n officiële interland in actie is gekomen, is zijn keuze definitief en zal de Congolese Belg nooit voor de Rode Duivels kunnen uitkomen.(mg)