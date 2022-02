Leerlingen krijgen les in het labo van chemiebedrijf

De leerlingen uit de nieuwe STEM-richting Biotechnieken van Campus MAX in Tessenderlo krijgen les in het labo van chemiebedrijf Vynova. “Zo proeven onze leerlingen al eens van het werken in een echt labo, zien ze andere laboranten aan het werk en leren ze meteen ook werken volgens de juiste veiligheidsvoorschriften.”

Campus MAX biedt sinds dit schooljaar de nieuwe STEM-richting Biotechnieken aan. “Met de vele chemiebedrijven in de buurt en zelfs eentje als buur vonden we het noodzakelijk om deze opleiding op te nemen in ons studieaanbod”, zegt pedagogisch directeur Sophie Adamczewski. De richting Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting waar naast een brede algemene vorming ook veel aandacht gaat naar wetenschappen. Leerlingen krijgen er een sterke basis waarbij ze ook kunnen doorstromen naar hogere studies.

Nu krijgen de leerlingen van die nieuwe richting dus ook les in het labo van chemiebedrijf Vynova. “We zijn heel blij dat we mogen gebruikmaken van de professionele infrastructuur van Vynova”, zegt chemieleerkracht Inge Schelles. “Zo proeven onze leerlingen al eens van het werken in een echt labo en zien ze ook andere laboranten aan het werk. Daarnaast leren we hen ook meteen werken volgens de veiligheidsvoorschriften van een Seveso-bedrijf. We werken al meerdere jaren nauw samen met Vynova, zo zijn er leerlingen uit de duale richtingen Elektromechanische technieken en de richting Chemische procestechnieken die er hun competenties behalen. Er is nog steeds een heel grote vraag naar deze profielen in de chemische industrie.”