Na de fluim en de middenvinger: Pius en assistent-coach ontmoeten boze STVV-fans

LEES OOK. STVV-fans reageren na fluim en middelvingers: “Nooit meegemaakt in 25 jaar”

Na de verloren wedstrijd tegen Charleroi afgelopen vrijdag gingen supporters en spelers/staf van STVV met elkaar in de clinch. Assistent-trainer Dennis Schmitt haalde verbaal uit naar de supporters in Tribune Noord. Verdediger Junior Pius trakteerde de harde kern op middenvingers en gespuw.

Naar aanleiding van de heisa zullen Pius en Schmitt zich allicht openlijk excuseren bij de aanwezige leden van het Supportersverbond en een groep fans die in een open brief hun onbegrip hadden geuit.

LEES OOK. STVV komt met statement na tumult tegen Charleroi: “Keuren de acties van Schmitt en Pius niet goed”

Het is nog maar de vraag of Pius en Schmitt wegkomen met enkel een ‘sorry’ aan hun fans. Veel supporters eisen schorsingen. Het is bovendien nog niet duidelijk of STVV zelf nog actie zal ondernemen en wat het verslag van de politie en de match delegate zullen opleveren. De pers is niet welkom tijdens de ontmoeting op Stayen.

© BELGA