De prijs voor gekste transfer van de winter gaat naar… de caféclub die legende Roberto Carlos (tijdelijk) in huis haalde

Een gokje van 5 pond. Daarmee won de Engelse caféploeg Bull In The Barne United een fantastische prijs: een wedstrijd met niemand minder dan Roberto Carlos.

De Braziliaan is intussen 48 jaar oud en won in zijn illustere carrière zowat alle prijzen die er te winnen zijn in de kleuren van onder anderen de Goddelijke Kanaries en Real Madrid. De pijlsnelle linksback bood onlangs zijn diensten aan via eBay, dat een loterij organiseerde. De winnaar mag Roberto Carlos één wedstrijd gebruiken als invaller.

En die eer ging dus naar Bull In The Barne United, een caféploeg uit de Shrewsbury & District competitie.

“Je moest 5 pond inleggen om deel te nemen, aldus spits Matthew Brown bij BBC Radio Shropshire. “In onze Whatsappgroep zei iemand dat we het erop moesten wagen, maar we hadden nooit gedacht dat we zouden winnen. Toen onze trainer Ed Speller ons belde, konden we het niet geloven. We dachten dat hij ons beetnam. Toen ik een dag later met een kater wakker werd, kreeg ik tientallen berichten van mensen die mij vroegen of het klopte van Roberto Carlos.”

Brown waarschuwde de Braziliaanse legende ook. “Er werken hier een paar douches niet en de kleedkamer is niet zoals die in het Bernabéu. We hebben ook niet zoveel fans, eigenlijk maar twee vaste mensen. De ouders van onze linksback dan nog, Liam Turrall. Die zal een bankje achteruit moeten als Roberto hier is. Hij is top, maar die Braziliaan is van een ander niveau. Al zijn er hier wel een paar die ervan overtuigd zijn dat ze een betere vrije trap kunnen trappen...”