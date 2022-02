Belgische coördinator van transfermarkt.com over trends en marktwaardes: “STVV en Waasland-Beveren geven weinig prijs”

Charles De Ketelaere is een van de beste bekeken profielen uit de Jupiler Pro League op transfermarkt.com. — © BELGA

Wie snel wil weten hoeveel Charles De Ketelaere waard is of hoelang het contract van Paul Onuachu bij KRC Genk nog loopt, surft naar transfermarkt.com. Voor de grootste voetbalwebsite ter wereld was de deadline day van de wintermercato traditioneel een van de hoofddagen van het jaar. Belgisch coördinator van de site Bart Tamsyn (38) loodst ons doorheen de trends van de mercato, de kritieken op en het ontstaan van de marktwaardes.