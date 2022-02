ProRail heeft na de ophef over het verdwijnen van de spoorbrug de afbraakplannen afgeblazen. — © Mitchell Giebels

Hasselt/Maastricht

Er is weer hoop voor de spoorbrug over de Maas in Maastricht. Spoorbedrijf ProRail heeft zijn aanvraag voor een sloopvergunning namelijk ‘on hold’ gezet.